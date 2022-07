Koffi Djidji, difensore del Torino, ha parlato dopo la vittoria in amichevole sul Trabzonspor:



"E' stata una bella partita contro un buon avversario, siamo contenti e dobbiamo continuare così. Juric? Si fa sentire sempre, ci dice cosa dobbiamo fare in campo. Ora è passato un anno di lavoro con lui e quindi ci sono certi automatismi".



BILANCIO - "E' importante vedere a che punto siamo fisicamente con queste partite, dobbiamo arrivare pronti al campionato. Seck e Radonjic hanno fatto faville. Siamo contenti per loro".