Tra un allenamento e l'altro, fra le proprie mura domestiche, il difensore del Torino Koffi Djidji, nel corso di una diretta su Instagram, ha parlato della ripartenza del campionato di serie A: "Giocare senza tifosi non sarebbe la stessa giocare, mancherebbe la carica del nostro pubblico".



Poi, parlando del campionato del Torino, ha dichiarato: "Nei momenti difficili è complicato capire cosa succede. La gente trova colpevoli: a volte sono i calciatori, a volte è l’allenatore. Quest’anno quando stavamo per scendere in campo non avevamo fiducia, mancava un qualcosa che non so definire, ma che è un fattore importante. Siamo il Torino, un club importante, e dobbiamo ricordarci cosa abbiamo fatto la scorsa stagione, perché abbiamo delle qualità. Quest’anno abbiamo fatto più fatica sia ad attaccare che a difendere. Parlare non serve a niente, assolutamente. La verità si vede in campo. È facile dire ‘facciamo questo, facciamo quello’, ma se ti manca quel qualcosa non funziona niente. Conosco questa situazione, l’ho già vissuta al Nantes e adesso al Torino. Ci sono abituato, bisogna continuare a lavorare".