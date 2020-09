Koffi Djidji lascerà il Torino in questa sessione di mercato: il difensore ivoriano non rientra più nei piani della società e il direttore tecnico Davide Vagnati sta valutando le varie offerte che sta ricevendo.



Quella che sembra interessare maggiormente sia il Torino che lo stesso Djidji è la proposta del Crotone, che ha superato lo Spezia nella corsa al giocatore. I discorsi con la società calabrese, neopromossa in serie A, sono stati avviati: Vagnati spera di poter arrivare al più presto a un accordo.