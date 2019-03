Contro il Bologna Koffi Djidji a tornato titolare nella formazione del Torino, dopo quattro partite consecutive in cui ha guardato i propri compagni giocare dalla tribuna o dalla panchina a causa di un problema al ginocchio.



La lunga pausa obbligata non sembra però aver giovato al difensore ivoriano che, contro la formazione di Sinisa Mihajlovic, è apparso ben lontano dalla migliore condizione. La pausa del campionato per Djidji sembra essere arrivata al momento giusto.