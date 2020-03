Il difensore delKoffi, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha parlato dell'allarme Coronavirus:"La nostra passione si ferma! Ma le nostre vite sono ancora più importanti oggi! Ascoltiamo le istruzioni, siamo tutti uniti e unite, supportiamo i nostri medici, infermieri, assistenti infermieristici, farmacisti, vigili del fuoco che fanno un lavoro meraviglioso! Fai come me! Come tutti noi segui il protocollo! Tutti insieme uniti più che mai vinceremo questa lotta! Sii positivo!”.