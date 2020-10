Koffi Djidji sta per diventare un nuovo calciatore del Crotone. Il Torino e la società calabrese hanno trovato l'accordo per il passaggio del difensore ivoriano alla squadra allenata da Giovanni Stroppa.



Djidji si trasferirà al Crotone con la formula del prestito. La società rossoblù ha battuto la concorrenza di un'altra neopromossa in serie A: lo Spezia. Ora il Torino cercherà di cedere anche Armando Izzo e Lyanco.