Walter Mazzarri ha concesso una giornata di risposo ai suoi giocatori, dopo che ieri aveva fatto disputare una partitella a ranghi misti al Filadelfia con alcuni giocatori della Primavera e della Berretti. Domani, però, Andrea Belotti e compagni si ritroveranno presso il centro di allenamento per proseguire la preparazione in vista della partita di domenica prossima del Torino in casa della Fiorentina.



Alla ripresa degli allenamenti saranno assenti i giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali: Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Tomas Rincon e Sasa Lukic.