Mercoledì 7 agosto alle ore 13.30, presso la sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, incontro per i media con il tecnico Walter Mazzarri per la presentazione di Torino-Shakhtyor Soligorsk, in programma giovedì alle ore 21.00. gara di andata del 3° Turno di Qualificazione della UEFA Europa League.