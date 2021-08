E' da inizio estate che il Torino sta portando avanti con il Crotone la trattativa per Junior Messias: i due club non sono però ancora riusciti a trovare un accordo. Lo stallo ha portato a una momentanea interruzione dei discorsi ma, la prossima settimana, è previsto un nuovo incontro tra il dt granata Davide Vagnati e il collega Beppe Ursino.



L'obiettivo di Vagnati è quello di riuscire a giungere a un accordo per regalare il trequartista a Ivan Juric prima dell'inizio del nuovo campionato.