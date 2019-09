Tra i giocatori del Torino che appaiono meno in forma in questo periodo c'è sicuramente Soualiho Meité. Il centrocampista ivoriano è reduce da due prestazioni deludenti contro Lecce e Sampdoria e giovedì sera, nella partita contro il Milan, potrebbe finire in panchina.



Mazzarri sembra infatti intenzionato a cambiare modulo, passando al 3-4-3 o al 3-4-1-2 e tra i centrocampisti centrali quello che dovrebbe perdere il posto da titolare sembra essere proprio Meité.