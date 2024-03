Torino, dubbio in attacco per Juric

In vista della partita di sabato contro ildeve risolvere un dubbio in attacco: confermareo rilanciare dal primo minuto? La certezza è ovviamente, uno dei pochi titolatissimi delma anche un giocatore che sta attraversando un buon periodo di forma. Al fianco del colombiano ci sono meno certezze, basti pensare che nelle ultime tre partite è sempre cambiato il suo partner d'attacco.Okereke, schierato titolare anche contro l'Udinese, è reduce da una buona prestazione in cui ha mostrato anche una buona intesa contro Zapata. Juric è però tentato anche dall'idea di rilanciare Sanabria, che sulla carte sarebbe il titolare al fianco del numero 91: il tecnico granata ha ancora qualche giorno di tempo per prendere una decisione definitiva su chi far giocare.

Chi invece sembra destinato alla panchina, almeno inizialmente, èIl numero 11 potrebbe però trovare spazio a partita in corso.