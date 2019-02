Koffi Djidji o Emiliano Moretti? E' questo il quesito che Walter Mazzarri dovrà risolvere per la partita do domenica sera del suo Torino contro il Napoli. Mentre è certa la conferma di Armando Izzo, così come lo è il ritorno di Nicolas Nkoulou nel terzetto difensivo dopo la squalifica, i dubbi sono legati al ruolo di centrale di sinistra.



Il titolare in quella posizione è Djidji ma l'ivoriano non è al meglio per via un di un problema al ginocchio tornato ad acutizzarsi nella partita di domenica contro l'Udinese. Per questo motivo al San Paolo potrebbe giocare Moretti, il veterano della retroguardia granata.