Secondo quanto riportato da Tuttosport il derby contro la Juventus è la gara spartiacque della stagione di Walter Mazzarri la cui panchina è oggi fortemente a rischio. Con la squadra in ritiro, il presidente Cairo vuole vedere una reazione e capire se i giocatori seguono ancora l'allenatore. In caso di un'ulteriore ko è pronto Gennaro Gattuso, ma il patron granata ha pronte due alternative che rispondono ai nomi di Davide Nicola e Cesare Prandelli (individuato anche come possibile sostituto di Eugenio Corini in caso di esonero sulla panchina del Brescia).