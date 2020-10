Nell'elenco dei convocati di Marco Giampaolo per la partita di domenica pomeriggio contro la Lazio ci saranno anche Amer Gojak e Karol Linetty. I due centrocampisti hanno smaltito i lievi infortuni patiti nel match di Coppa Italia contro il Lecce e già nelle giornata di ieri sono tornati in gruppo.



Contro la Lazio, Linetty dovrebbe essere uno dei tre giocatori del centrocampo titolare del Torino, Gojak invece partirà dalla panchina ma è pronto a dare il proprio contributo a partita in corso se ne avrà l'occasione.