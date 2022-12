Walid Cheddira è uno degli obiettivi di mercato del Torino per la sessione di gennaio. Per convincere il Bari a cedere il centravanti marocchino la società granata è pronta a mettere sul piatto due giocatori: Brian Bayeye e Demba Seck.



Entrambi sono sul mercato e possono essere ceduti in prestito, sulle loro tracce c'è la Reggina ma ora occhio al Bari.