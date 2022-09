Il Torino si è ritrovato questa mattina al Filadelfia per proseguire la preparazione in vista della partita di sabato contro il Napoli. Oltre che sui vari giocatori impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali, Ivan Juric non ha potuto contare su altri due giocatori: Samuele Ricci e Mergim Vojvoda.



Ricci ha svolto un allenamento personalizzato e la sua presenza tra i convocati per la partita contro il Napoli resta in dubbio, solo terapie invece per Vojvoda, il cui recupero per sabato appare improbabile.