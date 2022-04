Armando Izzo e Rolando Mandragora sono regolarmente partiti con il resto dei compagni per Empoli, dove domani pomeriggio il Torino sarà impegnato alle ore 15.



Sia Izzo che Mandragora erano stati costretti a saltare il recupero di campionato di mercoledì contro l'Atalanta (il difensore, per via di un'infortunio, aveva anche saltato la gara precedente contro lo Spezia): il centrocampista domani dovrebbe essere inoltre schierato regolarmente in mezzo al campo.