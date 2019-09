Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di lunedì prossimo contro il Lecce: l'allenatore del Torino, infatti, dovrebbe poter contare sia su Simone Zaza che su Iago Falque. I due attaccanti hanno ripreso a lavorare con i propri compagni dopo aver superare i rispettivi infortuni patiti nei preliminari di Europa League.



Per il Torino, quelli di Zaza e di Falque sono due recuperi estramamente importanti: entrambi i giocatori dovrebbero far parte dell'elenco dei convocati di Mazzarri per la prossima partita anche se difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto.