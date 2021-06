Il Torino è vicino a definire le prime due cessioni di questa sessione estiva di calciomercato: i giocatori prossimi alla cessione sono Jean Freddi Greco e Mihael Onisa.



Entrambi nella prossima stagione saranno ceduti in prestito al Pordenone, in serie B. Per Greco sarà la prima esperienza da professionista, dopo che in questa stagiona ha indossato la fascia da capitano nella Primavera, Onisa invece è reduce da una stagione in prestito in serie C.