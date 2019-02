Contro l'Atalanta il Torino non potrà contare su Tomas Rincon: il cartellino giallo ricevuto contro il Napoli costringerà il centrocampista venezuelano a saltare la partita di sabato contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Per sostituire il numero 88 Walter Mazzarri ha due alternative: la prima è Daniele Baselli, la seconda è Soualiho Meité.



Nell'ultimo periodo né il francese, né l'italiano hanno giocato molto e quando sono stati impiegati, sono stati mandati in campo a partita in corso. Il favorito a una maglia da titolare è Meité, che con il suo fisico può essere importante in fase di interdizione.