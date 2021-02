Dopo aver blindato la propria porta contro il Genoa, Salvatore Sirigu si è ripetuto contro il Cagliari, tanto che è bastato un colpo di testa di Gleison Bremer per permettere al Torino di portare a casa i tre punti dalla Sardegna Arena. Era da oltre un anno che il portiere granata non riusciva a mantenere inviolata la propria porta per due gare consecutive.



L'ultima volta che ci era riuscita era stato nel gennaio del 2020, quando il Torino di Walter Mazzarri vinse prima 2-0 contro la Roma e poi 1-0 contro il Bologna.