Riguardo alle gerarchie dei primi due portieri Ivan Juric è stato molto chiaro: "Milinkovic-Savic è il primo, Berisha è il secondo". Ma chi sarà il terzo portiere del Torino? Sono in due a giocarsi l'ultimo posto presente in rosa: Razvan Sava e Luca Gemello.



Il secondo sta dimostrando di avere ottime qualità e sarebbe probabilmente sprecato nel ruolo di terzo portiere, per questo per lui sta prendendo piede l'ipotesi un prestito. Il primo invece potrebbe rimanere e fare la spola tra Primavera e Prima squadra.