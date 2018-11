Sabato pomeriggio, contro il Parma, Walter Mazzarri sarà costretto a fare a meno di Soualiho Meité. Il centrocampista francese, infatti, è stato fermato per una giornata dal Giudice sportivo dopo aver ricevuto la quinta ammonizione in questo campionato contro la Sampdoria.



L'allenatore del Torino ha due soluzioni tra cui scegliere per sostituire il numero 23: schierare Roberto Soriano o Sasa Lukic. Il primo è al momento il favorito a una maglia da titolare ma le quotazioni del secondo stanno man mano crescendo.