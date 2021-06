Junior Messias resta un obiettivo concreto del Torino, ma ancora c'è distanza fra domanda e offerta. Tuttosport scrive che, tuttavia, le parti torneranno a trattare: la chiave potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Daniele Baselli. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022, il Crotone potrebbe accoglierlo spalmando lo stipendio su più anni. Tutto pero passa dalla volontà del giocatore italiano che non vorrebbe scendere in Serie B.