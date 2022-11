Trovare un centrocampista di peso: è questa la priorità dei dirigenti del Torino sul mercato nella sessione invernale di calciomercato. Il tecnico Ivan Juric ha più volte chiesto a gran voce l'arrivo di un giocatore muscolare in mezzo al campo, che possa andare a riempire il vuoto lasciato dalla cessione di Tommaso Pobega, Davide Vagnati e Urbano Cairo dovranno ora cercare di accontentarlo.



La pausa del campionato per lasciare spazio al Mondiale darà tempo a dirigenti granata di mettersi immediatamente al lavoro in vista della riapertura del mercato.