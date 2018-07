Vanja Milikovic-Savic sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore della Spal: la cessione del portiere, che aveva trovato l'accordo con la società biancoazzurra già negli scorsi giorni, verrà ufficializzata nelle prossime ore.



Milinkovic-Savic si trasferirà alla Spal con la formula del prestito e in Emilia cercherà di insediare a Alfred Gomis il ruolo di titolare. Nell'ultima stagione con il Torino ha collezionato una sola presenza in serie A (all'ultima giornata contro il Genoa) e tre in Coppa Italia, mettendosi particolarmente in luce soprattutto nella partita degli ottavi di finale contro la Roma.