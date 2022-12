Il Torino ha definito l'acquisto di Kevin Haveri dal Rimini, a confermarlo è stato il direttore sportivo della società romagnolo, Andrea Maniero, in un'intervista rilasciata al Corriere di Romagna.



"Ho un incontro con il Torino a gennaio per definire l’accordo di cessione. L’affare è già stato impostato da tempo, è venuto il momento di chiudere. Poi la società granata ci dirà se lo prenderà subito, o lo darà in prestito o lo lascerà qui" ha dichiarato il dirigente della squadra biancorossa.