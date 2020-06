Joao Pedro è l'obiettivo numero uno del Torino. La dirigenza granata ha proposto al Cagliari uno scambio dopo che il brasiliano ha dato apertura al presidente Urbano Cairo tramite i suoi agenti per discutere un eventuale passaggio al Torino. Insomma, Joao apre e il Toro mette sul piatto il cartellino di Simone Zaza proposto al Cagliari che al momento non ha dato ancora alcuna risposta positiva. Oltre al cartellino di Zaza, ci sono sul tavolo dell'operazione anche 10 milioni di euro per le casse del Cagliari da aggiungere all'ex punta di Juve e Valencia