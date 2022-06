Quest'anno tra i punti fermi del Frosinone di Fabio Grosso c'era Daniel Boloca, centrocampista classe '98 nato a Chieri con doppia nazionalità italiana e romena. Secondo il Messaggero, il giocatore ha estimatori in Serie A: Torino e Sassuolo infatti hanno già chiesto informazioni per capire se ci sono margini per una trattativa.