Torino-Juventus, le pagelle di CM: Vlahovic, errore clamoroso, Chiesa a corrente alternata

TorinoBen disteso su Sanabria. Sicuro su Vojvoda. Tutto il resto è un'uscita alta, che pure quello ha la sua importanza.Meno attaccante, più esterno. Ma a tutta fascia. La Juve attua un 4-4-2 pulito in fase offensiva, e Gatti fa il terzino. Bene. Così bene che una delle occasioni nasce da una sua sgroppata. Chi l'avrebbe detto. (32' st: Meno due dal record di presente)Match nel match con Zapata: sono i suoi preferiti. E stavolta i fischi sono meno assordanti.Mezzo voto in meno rispetto ai compagni di reparto. Il motivo? Impreciso. Quante volte avrebbe potuto e dovuto fare meglio...

Cercasi ultimo passaggio: arriva sul fondo, ma mai al dunque (dal 47' stprimo derby. La vera domanda è se sarà pure l'ultimo..Tocchi e tocchettini, una bella azione e pure un disastro di giocata quando la Juve poteva andare in porta. Alti e bassi.Alza il tono della giocata una sola volta, e non è un caso che la Juve trovi una bella occasione (di sponda) con Chiesa.Parte con una grande giocata, continua con un po' di incertezze. Spesso è largo, a coprire Kostic prima e Iling poi.

Bellanova va una sola volta sul fondo: vuol dire che il suo l'ha fatto. Davanti? Cose buone, meno buone, però presenza fissa (dal 18' stspingere? No, non è questo il caso. Su Lazaro rischia il disastro)Si accende lui, si accende la Juventus. Una vita da interruttore, ma è una corrente alternata (dal 18' stdopo le parole di Del Piero, ecco il tiraggiro. Finisce tra le mani di Milinkovic)La dura legge del gol, soprattutto quando non arriva. Vlahovic fallisce un'occasione clamorosa, quasi due. Quel palo gli cambia mentalmente e drasticamente la partita (32' stha vissuto derby decisamente più vibranti. Vedi quello d'andata)

Una partita dai due volti, che mantiene il problema della ripresa. Su questa Juve si è detto e scritto di tutto, ma nessun mistero è stato realmente svelato. Per dirne uno: perché finisce sempre per accontentarsi?