Buone notizie per Marco Giampaolo dall'allenamento di questa mattina al Filadelfia del Torino: l'allenatore ha infatti nuovamente potuto contare su Vincenzo Millico, che è tornato ad allenarsi con i propri compagni dopo essere stato costretto a saltare le ultime partite di campionato.



Un recupero importante per il tecnico granata che in attacco deve ancora fare a meno di Simone Zaza. Impensabile che Millico sia in campo, nella formazione titolare, contro il Crotone: il numero 22 granata potrà però tornare a sedersi almeno in panchina.