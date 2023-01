Dopo un Mondiale da protagonista con sei partite delle quali tre da titolare, un gol e un assist, i riflettori del mercato si sono accesi su Marko Livaja. L'attaccante classe '93 potrebbe tornare in Italia a distanza di sette anni dall'ultima volta: è testa a testa tra Torino e Verona, entrambe in cerca di un attaccante. Cresciuto nell'Inter, in Serie A ha giocato anche con Cesena Atalanta ed Empoli, ultima squadra italiana. .



I NUMERI - Da due anni e mezzo sta giocando all'Hajduk Spalato col quale l'anno scorso ha vinto il titolo di capocannoniere con 34 reti e ha conquistato la Coppa nazionale, quest'anno ne ha già segnate 11 in 22 partite. Nel palmarès anche un campionato greco vinto con l'Aek Atene nel 2017-18.