L'Hellas Verona si prepara a salutare Alessandro Cortinovis, arrivato in prestito dall'Atalanta, ma impiegato con il contagocce durante questo inizio di stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore tornerà all'Atalanta, per poi partire in direzione Perugia. La squadra di Castori ha mostrato interesse per il giovane trequartista, che può ripartire dalla Serie B.