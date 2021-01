Il Torino è alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Davide Nicola: l'obiettivo numero uno è Antonio Sanabria del Real Betis ma la società granata si sta cautelando e sta valutando anche altri profili. Tra i giocatori seguiti c'è anche Davide Diaw del Pordenone: un'opzione low cost visto che il cartellino del giocatore costerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro.



Ventinove anni, Diaw si è messo in luce nell'ultimo anno e mezzo in serie B, prima con la maglia del Cittadella poi quella neroverdi del Pordenone: finora non ha mai giocato in serie A, il Torino potrebbe essere la sua grande occasione.