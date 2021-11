Ricardo Rodríguez non ha ancora recuperato dal problema muscolare patito durante gli ultimi impegni con la nazionale svizzera e alla lista degli indisponibili si sono aggiunti anche Koffi Djidji e Alessandro Buongiorno. Per la partita di giovedì in casa Torino è vera emergenza in difesa.



L'unico dei tre giocatori infortunati che potrebbe recuperare è Buongiorno, ma se non ce la dovesse fare Ivan Juric è pronto ad apportare alcuni cambiamenti con David Zima che agirà sul centrodestra e Armando Izzo spostato sul centrosinistra mentre Gleison Bremer sarà confermato al centro della difesa.