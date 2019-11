La presenza di Andrea Belotti sabato contro il Genoa è ancora in dubbio. Il capitano del Torino, uscito a causa di un infortunio all'anca nel match di sabato contro l'Inter, anche quest'oggi si è allenato a parte. Walter Mazzarri sta quindi ora valutando alcune ipotesi per sostituirlo nel caso non dovesse farcela a recuperare.



In caso di forfait di Belotti, al centro dell'attacco ci sarà Zaza che potrebbe essere affiancato da Simone Verdi e da Alejandro Berenguer in un 3-4-3.