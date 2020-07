Ha fatto discutere l'esclusione dall'elenco dei convocati di Simone Edera e Vincenzo Millico per la partita di mercoledì del Torino contro la Roma. Come anche il tecnico Moreno Longo aveva spiegato a fine gara, la loro esclusione era stata per motivi disciplinari.



Ma cosa hanno fatto i due attaccanti per far infuriare così tanto l'allenatore? Lo ha rivelato questa mattina Tuttosport. Nell'allenamento di rifinitura il tecnico ha fatto svolgere una gara di calci di rigore, i due giovani attaccanti avrebbero però chiesto a Longo con tono polemico: "Perché li proviamo? Tanto in area non arriviamo mai". Da lì la decisione di escluderli dai convocati.