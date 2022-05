Tra i giocatori arrivati in prestito al Torino in questa stagione c'è anche Pietro Pellegri. L'attaccante è di proprietà del Monaco ma la società granata ha la possibilità di riscattare il cartellino dell'attaccante versando nelle casse del club monegasco 6 milioni di euro.



Il Torino vorrebbe riscattare il cartellino di Pellegri ma non alle cifre pattuite lo scorso gennaio: per questo motivo il dt Davide Vagnati è al lavoro per ottenere uno sconto.