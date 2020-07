Il Coronavirus e lo slittamento del campionato fino ai primi di agosto hanno costretto il Torino a rivedere i propri piani per quanto riguarda il ritiro estivo. Non sarà infatti Bormio quest'anno ha ospitare la squadra granata per la preparazione precampionato, è così che i dirigenti sono al lavoro per cercare una soluzione alternativa.



Tra le opzioni che il Torino sta valutando c'è anche quella di un ritiro in Piemonte, nel biellese: una soluzione che permetterebbe anche di avere vicini i tifosi.