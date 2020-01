La panchina di Walter Mazzarri è più calda che mai e, senza una vittoria del Torino sul campo del Lecce domenica pomeriggio, l'esonero del tecnico toscano sarebbe inevitabile. Ma chi lo sostituirebbe? Sono tre, ad oggi, i candidati al ruolo di allenatore del Toro.



Il primo Moreno Longo, tecnico amatissimo dalla piazza per gli ottimi risultati ottenuti con la Primavera, oltre che tifoso del Torino. Il secondo è Gianni De Biasi, che ha già allenato la formazione granata in tre occasioni nei primi anni di presidenza di Urbano Cairo. Il terzo è Davide Ballardini. Non convince invece l'autocandidatura di Sven Goran Eriksson.