Oltre che a dover cercare nuovi giocatori da inserire nella squadra di Ivan Juric, nel mercato di gennaio il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, dovrà anche cercare di sfoltire la rosa cedendo i giocatori in esubero. Ma chi sono i possibili partenti?



Tra i difensori si cercherà una sistemazione ad Armando Izzo, a centrocampo invece potrebbero andare via Daniele Baselli e Tomas Rincon, sulla trequarti è Simone Verdi il principale candidato all'addio mentre in attacco potrebbe lasciare Simone Zaza.