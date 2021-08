Mancano circa una decina di giorni all'inizio del campionato e Ivan Juric sta ancora aspettando i rinforzi richiesti per il suo Torino. La rosa della formazione granata è stata ampliata con i soli Marko Pjaca, Etrit Berisha e Magnus Warming (quest'ultimo però si è dimostrato ancora troppo acerbo per il campionato italiano): troppo poco secondo l'allenatore.



Juric ha chiesto espressamente altri tre giocatori: un difensore centrale (è sfumato l'obiettivo Mattia Caldara), un centrocampista e un trequartista. In caso di cessione di Andrea Belotti servirà poi anche un altro attaccante.