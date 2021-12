"Cercheremo giovani sul mercato di gennaio e se si creerà l'occasione prenderemo qualcuno ragionando in prospettiva" parole queste pronunciate dal presidente del Torino, Urbano Cairo, che in un'intervista a La Stampa ha tracciato la linea per la prossima sessione di mercato.



Il Torino è alla ricerca di giovani, sia in Italia che all'estero, che possano fare lo stesso percorso di David Zima (arrivato a fine agosto dallo Slavia Praga e che si sta ritagliando uno spazio sempre più importate in squadra) e che possano essere valorizzati dal tecnico Ivan Juric.