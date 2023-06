Yann Karamoh ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Torino, presto potrebbero esserci anche altri giocatori granata che faranno lo stesso. Davide Vagnati sta infatti portando avanti i colloqui con l'agente di Koffi Djidji (che è in scadenza di contratto) e spera di trovare un accordo.



Il Torino ha inoltre la possibilità di esercitare una clausola per il rinnovo per una stagione di Luca Gemello e ha tutta l'intenzione di farlo. Non sembrano invece esserci possibilità di trovare un accordo per Ola Aina e Michel Adopo.