Sarà un mercato al risparmio quello che il Torino porterà avanti in estate, un mercato caratterizzato anche da molti scambi, come ha già annunciato il direttore tecnico Davide Vagnati. Uno dei calciatori che la società granata vuole cedere come contropartita tecnica è Koffi Djidji.



Il difensore ivoriano, valutato intorno ai 4 milioni di euro, potrebbe essere proposto anche alla Sampdoria per ottenere uno sconto sul cartellino di Karol Linetty. Prima di entrare nel vivo della trattativa, il Torino vuole essere certo di partecipare al campionato di serie A anche nella prossima stagione: i discorsi con il club blucerchiati sono quindi rimandati a quando la salvezza sarà raggiunta.