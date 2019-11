Il grande dubbio di formazione per Walter Mazzarri, alla vigilia della partita del suo Torino contro il Genoa, riguarda il terminale offensivo della squadra: Andrea Belotti o Simone Zaza? Tutto dipenderà dalle condizioni del Gallo, convocato ma non al meglio. Domani mattina il capitano granata effettuerà gli ultimi test per valutare le condizioni fisiche.



Alle spalle dell'unico centravanti, chiunque esso sia, agirà invece Simone Verdi, preferito ad Alejandro Berenguer nella posizione di trequartista. Possibile una staffetta tra i due a partita in corso.