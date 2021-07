Il Torino non si accontenta di Marko Pjaca ma è alla ricerca di altri rinforzi per la trequarti campo. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione c'è Riccardo Orsolini del Bologna, calciatore che piace molto a Ivan Juric che lo ha espressamente chiesto al presidente Urbano Cairo.



Il presidente granata sta preparando un'offerta al Bologna di 9 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore.