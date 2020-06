Giacomo Bonaventura non è l'unico centrocampista del Milan che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione, la società granata ha infatti messo nel proprio mirino anche Rade Krunic, giocatore che era stato già seguito ai tempi dell'Empoli.



Il presidente Urbano Cairo, insieme al direttore tecnico Davide Vagnati, hanno già avviato i primi contatti per arrivare al calciatore bosniaco: la proposta che i dirigenti granata faranno al Milan non sarà però per un trasferimento a titolo definitivo del giocatore, ma per un prestito con diritto di riscatto. Il Torino per Krunic vorrebbe infatti ripetere la stessa operazione fatta un anno per Diego Laxalt.