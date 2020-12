Nel mirino del Torino è tornato Rade Krunic. Il centrocampista del Milan era stato seguito dalla società granata già in estate ma alla fine l'affare non andò in porto: ora, su richiesta del tecnico Marco Giampaolo che ha già allenato il centrocampista all'Empoli e anche in rossonero, il Toro è pronto a tornare alla carica.



Il presidente granata Urbano Cairo vorrebbe riuscire a chiudere un accordo con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto (o al massimo obbligo) del giocatore, in modo da poter rimandare l'eventuale spesa per l'acquisto a titolo definitivo.