Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a presentare un'offerta di 5 milioni di euro al Leicester per acquistare il cartellino di Dennis Praet.



La società inglese, per lasciar partire il centrocampista belga, vorrebbe però quasi il doppio: almeno 9 milioni di euro. La trattativa è in corso ma la volontà di tutte le parti in causa è quella di riuscire ad arrivare a un accordo al più presto.